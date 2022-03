ESCAPE GAME Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Vosges

ESCAPE GAME Le Val-d’Ajol, 26 mars 2022, Le Val-d'Ajol. ESCAPE GAME Salles des Epinettes 1er étage 8 place de l ‘hôtel de ville Le Val-d’Ajol

2022-03-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-26 18:00:00 18:00:00 Salles des Epinettes 1er étage 8 place de l ‘hôtel de ville

Le Val-d’Ajol Vosges Escape Game “Coincés au cinéma” samedi 26 mars ! Il nous reste les créneaux suivants : 16h-16h45 et 17h-17h45 ! Dépêchez-vous de vous inscrire après il sera trop tard ! 8€ d’adhésion + 5€ par famille ou adhérent seul. inscriptions obligatoire au 03.29.29.08.26 ou mjcvaldajol@outlook.fr Salles des Epinettes 1er étage 8 place de l ‘hôtel de ville Le Val-d’Ajol

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol, Vosges Autres Lieu Le Val-d'Ajol Adresse Salles des Epinettes 1er étage 8 place de l 'hôtel de ville Ville Le Val-d'Ajol lieuville Salles des Epinettes 1er étage 8 place de l 'hôtel de ville Le Val-d'Ajol Departement Vosges

Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-val-dajol/

ESCAPE GAME Le Val-d’Ajol 2022-03-26 was last modified: by ESCAPE GAME Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol 26 mars 2022 Le Val-d'Ajol Vosges

Le Val-d'Ajol Vosges