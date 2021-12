Tréméven Médiathèque L@ Passerelle Finistère, Tréméven Escape game “Le trésor des Korrigans” Médiathèque L@ Passerelle Tréméven Catégories d’évènement: Finistère

**Êtes-vous prêt à découvrir le trésor des Korrigans ?** Un coffre bardé de chaînes est verrouillé par huit cadenas à code. Une dizaine de panneaux sont répartis sur l’ensemble de l’espace de jeu. Vous devez vous aider des informations présentes sur les panneaux pour découvrir les codes des cadenas. Mais pas d’inquiétude, vous serez guidés tout au long de cette quête par le mystérieux Gardien des Secrets. Ce jeu se déroulera avec 4 équipes de 4 participants . Le record de rapidité d’ouverture est de 59 min. La moyenne se situe aux alentours de 2h pour une durée maximum de 3h. Êtes vous prêts à relever ce défi de l’esprit, pour enfin découvrir le Trésor des Korrigans ?

Nombre limité de place disponible.

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T21:00:00

