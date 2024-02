Escape Game Le Trésor de l’aqueduc ! Vorgium Carhaix-Plouguer, samedi 24 février 2024.

Grâce à la réalité virtuelle, incarnez-vous avec vos amis, votre famille, dans la peau d’espions en l’an 195 de notre ère, en pleine antiquité romaine… A Vorgium, dans la fastueuse demeure du questeur de la cité, retrouvez les preuves d’un sombre complot de l’Empereur de Rome, Septime Sévère, et sauvez la construction de l’aqueduc indispensable aux Osismes !

Une expérience unique, immersive et collaborative (de 2 à 6 joueurs) adaptée aux 11 ans et +, basée sur l’Histoire et l’archéologie, sous la forme d’un escape game énigmes, manupulation… le tout chronométré !

Du mercredi au dimanche à 14h, 16h et 17h.

Durée 30 mns. Réservation recommandée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 16:00:00

fin : 2024-03-10

Vorgium 5, rue du Dr Menguy

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne accueil.vorgium@poher.bzh

L’événement Escape Game Le Trésor de l’aqueduc ! Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2024-02-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée