Escape Game “Le tourisme est à vos trousses” Fondation INFA Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne, vendredi 15 mars 2024.

Le 15 mars 2024 – horaires au choix : de 10h00 à 11h00 ou de 14h00 à 15h00 -11 Rue Alfred Nobel, 77420 Champs-sur-Marne

Nous sommes ravis de vous convier à un escape game organisé par nos BTS première et deuxième année au sein de l’Infa Champs-Sur-Marne !

Venez découvrir la filière du tourisme autour d’énigmes imaginées et mises en place par nos stagiaires ! Véritable jeu de piste au cœur de notre centre de formation de l’Infa Champs-sur-Marne !

Saurez-vous trouver votre futur métier ?

Le centre INFA de Champs-sur-Marne propose une filière tourisme avec 5 formations pour que chacun trouve la formation qui lui convient : BTS tourisme (niveau 5), Titre professionnel Guide Accompagnateur.trice de Tourisme (GAT) (niveau 6), Licence 3 Tourisme et Evénementiel spécialité Tourisme d’Affaires (niveau 6), Licence 3 Tourisme et Evénementiel spécialité Grands Publics (niveau 6), Master Ingénierie et Conduite de Projets Evénementiels (niveau 7)

Fondation INFA Champs-sur-Marne 11 Rue Alfred Nobel, 77420 Champs-sur-Marne

