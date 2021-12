Nice Bibliothèque Louis Nucéra Alpes-Maritimes, Nice Escape Game -Le tombeau du Pharaon- Bibliothèque Louis Nucéra Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Escape Game -Le tombeau du Pharaon- Bibliothèque Louis Nucéra, 21 janvier 2022, Nice. Escape Game -Le tombeau du Pharaon-

du vendredi 21 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Bibliothèque Louis Nucéra

Aventurez-vous dans la pyramide pour essayer de trouver le grand archéologue disparu… mais attention il ne sera pas facile d’en ressortir vivant…

Nombre de places limité. Prévoir une lampe de poche.

Le grand archéologogue Théodora Clarck a disparu. Partez à sa recherche au coeur d'une Pyramide antique.

2022-01-21T17:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T18:00:00

