ESCAPE GAME “LE TEA TIME D’ALICE” AU CHATEAU DE MONTGEOFFROY A MAZE

2022-05-01 – 2022-06-30

« Tea Time d’Alice » – Nouveauté 2022

Enfermés en extérieur!!! Voilà une drôle de situation…. Serez-vous vous sortir de ce mauvais pas?

Vous serez aidés de l’univers féérique du tea Time d’Alice pour y parvenir. Vous disposez d’une heure…

Scénario et création réalisés par NorbertS Coach Déco.

Sur réservation uniquement par téléphone ou internet.

A partir de 10 ans (les moins de 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte).

Minimum 3 participants / Maximum 6 participants.

Animation en extérieur ne pouvant être annulée pour cause de mauvaises conditions météorologiques – Prêt de ponchos en cas de pluie.

Durée: 1h

L’offre en plus : Pass « Culture& Aventure » donnant accès à la visite « Sur les pas du Maréchal de Contades » et à une réservation d’un créneau d’escape game le même jour.

