Dès l’ouverture de la saison 2022, notre Escape Game revient pour nous faire vivre des aventures toujours plus folles. Sous forme d’énigmes, de jeux et d’entraide partagez un moment de convivialité entre amis, famille ou même collègue de travail.Vous aurez 40 min durant le trajet du train, dans une voiture unique des années 1930, pour résoudre le Secret du Cévennes Express !Escape Game By Night les Jeudis Soirs sur Saint Jean du Gard du 14 Juillet au 25 AoûtAttention le wagon est sur le quai de la Gare !* Infos pratiques- 5 dates en avril : 10, 17, 24, 27 et 30 avril- 4 dates en ami : 4, 7, 14, et 22 mai- 4 dates en juin : 4, 11, 18 et 25 juin- 4 dates en septembre : 3, 10, 17 et 24 septembre- Tarif : 25€/personne. Le retour en Train à Vapeur est compris dans l’achat du billet Escape Game.- Départ de la gare d’Anduze : 11H30 et 15H00. Départ de la gare de St Jean-du-Gard : 10h30 14h00 et 16h00- De 4 à 8 personnes maximum.- À partir de 16 ans. Réservation obligatoire ici

