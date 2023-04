Escape Game : « Le secret de la retraite du Dr Gravely » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: île de France

Escape Game : « Le secret de la retraite du Dr Gravely » Médiathèque de la Canopée la fontaine, 30 juin 2023, Paris. Le vendredi 30 juin 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Venez tester un escape game à la médiathèque lors de la soirée jeux ! Nous sommes en 1913 et vous êtes l’heureux gagnant d’un séjour gratuit à la Retraite Foxcrest, où le célèbre Dr Gravely a amélioré les toutes dernières innovations en matière de cures thermales et de détente offertes aux personnes de statut social élevé. Vous faites un long voyage en train vers la Retraite, toutes dépenses payées. Toutefois à votre arrivé, il se peut que vous constatiez que la retraite de santé ne soit pas ce qu’elle parait… Avec votre équipe, découvrez le terrible secret du Dr Gravely. Trouvez les indices, résolvez les casse-têtes. Mais soyez prudent, dans l’histoire, les portes sont fermées et verrouillées derrière vous. Est-ce que vous réussirez à découvrir le secret et à vous sauvez avant que le temps soit écoulé ? Inscription obligatoire Niveau : débutant Cet escape game se déroulera lors de la soirée « Jeux de société », dans un autre espace de la médiathèque, et dure 1h30 environ. Vous pouvez (avant et après) profitez de la soirée jeux ! Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

