ESCAPE GAME: LE SECRET DE LA BOUTEILLE Colombiers, 4 juillet 2022, Colombiers.

ESCAPE GAME: LE SECRET DE LA BOUTEILLE Colombiers

2022-07-04 – 2022-07-04

Colombiers Hérault Colombiers

EUR 6 6 On a découvert une bouteille laissée, selon nos estimations, depuis 120 ans par la famille Lagarrigue . Celle-ci cache un étrange secret. Fixée par un cadenas à code (4 chiffres), impossible d’en délivrer le message.

Et vous, y parviendrez vous ?

Vous avez 60 minutes, pas une de plus, pour découvrir le secret que renferme la bouteille.

Deux sessions à 14h et à 16h

On a découvert une bouteille laissée, selon nos estimations, depuis 120 ans par la famille Lagarrigue . Celle-ci cache un étrange secret. Fixée par un cadenas à code (4 chiffres), impossible d’en délivrer le message.

Et vous, y parviendrez vous ?

Vous avez 60 minutes, pas une de plus, pour découvrir le secret que renferme la bouteille.

Deux sessions à 14h et à 16h

tourisme@ladomitienne.com +33 4 67 32 88 77

On a découvert une bouteille laissée, selon nos estimations, depuis 120 ans par la famille Lagarrigue . Celle-ci cache un étrange secret. Fixée par un cadenas à code (4 chiffres), impossible d’en délivrer le message.

Et vous, y parviendrez vous ?

Vous avez 60 minutes, pas une de plus, pour découvrir le secret que renferme la bouteille.

Deux sessions à 14h et à 16h

Dom

Colombiers

dernière mise à jour : 2022-04-21 par