Escape game Le Professeur Chlorophyllus a besoin de vous… ! » Lion-sur-Mer, 3 août 2022, Lion-sur-Mer.

Escape game Le Professeur Chlorophyllus a besoin de vous… ! » place du 18 juin 40 – près de la Fabrique Galerie Trianon Lion-sur-Mer

2022-08-03 – 2022-08-03 place du 18 juin 40 – près de la Fabrique Galerie Trianon

Lion-sur-Mer Calvados

En exclusivité pour des jeunes de 8 à 14 ans, une aventure immersive dans une escape-room installée à Lion sur mer. nLe professeur Chlorophyllus, éminent chercheur en biologie et protecteur de la nature, dont vous êtes les fidèles assistants, est parti seul dans la forêt tropicale. Il vous a envoyé un appel à l’aide : son expédition tourne au cauchemar ! Votre perspicacité et votre sang-froid seront mis à l’épreuve dans cette incroyable aventure verte. nUn travail d’équipe, des énigmes à résoudre pour parvenir à l’objectif : sauver le professeur ! nA vivre en famille, avec des ami-e-s, des copains et copines, des cousin-e-s ! nUn jeu d’énigmes et de recherche scénarisé sur le thème du développement durable. nLe niveau de difficulté convient à des enfants de 8 à 14 ans. nLa présence d’au moins un accompagnant majeur par partie est souhaitable. n5 participants maximum + 1 accompagnateur majeur (non payant) par partie. nRéservation au Bureau d’information touristique de Lion-sur-Mer.

En exclusivité pour des jeunes de 8 à 14 ans, une aventure immersive dans une escape-room installée à Lion sur mer.

Le professeur Chlorophyllus, éminent chercheur en biologie et protecteur de la nature,…

lion@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/

En exclusivité pour des jeunes de 8 à 14 ans, une aventure immersive dans une escape-room installée à Lion sur mer. nLe professeur Chlorophyllus, éminent chercheur en biologie et protecteur de la nature, dont vous êtes les fidèles assistants, est parti seul dans la forêt tropicale. Il vous a envoyé un appel à l’aide : son expédition tourne au cauchemar ! Votre perspicacité et votre sang-froid seront mis à l’épreuve dans cette incroyable aventure verte. nUn travail d’équipe, des énigmes à résoudre pour parvenir à l’objectif : sauver le professeur ! nA vivre en famille, avec des ami-e-s, des copains et copines, des cousin-e-s ! nUn jeu d’énigmes et de recherche scénarisé sur le thème du développement durable. nLe niveau de difficulté convient à des enfants de 8 à 14 ans. nLa présence d’au moins un accompagnant majeur par partie est souhaitable. n5 participants maximum + 1 accompagnateur majeur (non payant) par partie. nRéservation au Bureau d’information touristique de Lion-sur-Mer.

place du 18 juin 40 – près de la Fabrique Galerie Trianon Lion-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-14 par