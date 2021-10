ESCAPE GAME “LE PASSÉ VOUS RATTRAPE” AU MUSÉE DU BELLAY Orée d’Anjou, 23 octobre 2021, Orée d'Anjou.

ESCAPE GAME “LE PASSÉ VOUS RATTRAPE” AU MUSÉE DU BELLAY 2021-10-23 – 2021-10-23 Musée Joachim du Bellay LIRE

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou

18 18 EUR Une enquête à résoudre qui vous plongera dans le passé et dans l’univers de Joachim Du Bellay afin de mettre à jour la vérité. Immergés dans ce lieu unique et privatisé rien que pour vous le temps du jeu, il vous faudra savoir lire au travers des lignes, faire équipe et déjouer les pièges afin que le succès soit garanti !

Alors préparez-vous au compte à rebours … Lancement le 23 Octobre 2021.

Conditions d’accès : 3 à 5 joueurs

A partir de 10 ans

Réservation obligatoire sur le site Internet du musée. Paiement sur place.

Projet subventionné par la Région Pays de la Loire et réalisé avec l’aide de la société angevine spécialisée dans les Escape games Les Engrenages.

#bulle

Une enquête immersive dans l’univers de Joachim du Bellay !

+33 2 40 09 04 13 https://museejoachimdubellay.com/?fbclid=IwAR1gQxXbKTVWtexFZC9dK4o9GNZuRgH7uo0RpnyOYaVyutHufIAqxivXKLw

Une enquête à résoudre qui vous plongera dans le passé et dans l’univers de Joachim Du Bellay afin de mettre à jour la vérité. Immergés dans ce lieu unique et privatisé rien que pour vous le temps du jeu, il vous faudra savoir lire au travers des lignes, faire équipe et déjouer les pièges afin que le succès soit garanti !

Alors préparez-vous au compte à rebours … Lancement le 23 Octobre 2021.

Conditions d’accès : 3 à 5 joueurs

A partir de 10 ans

Réservation obligatoire sur le site Internet du musée. Paiement sur place.

Projet subventionné par la Région Pays de la Loire et réalisé avec l’aide de la société angevine spécialisée dans les Escape games Les Engrenages.

#bulle

dernière mise à jour : 2021-10-13 par