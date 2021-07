Escape game le Mystère des Souterrains Langon, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Langon.

Escape game le Mystère des Souterrains 2021-07-28 – 2021-07-28 Centre Culturel Les Carmes 13 Cours des Carmes

Langon Gironde Langon

EUR 50 Une histoire de souterrain qui selon la légende permettrait de rejoindre Saint-Macaire via un passage secret sous la Garonne.

Un certain M. Maubec l’aurait trouvé et exploré dans les années 50 mais on a perdu sa trace depuis.

Serez-vous plus fort ? Trouverez-vous la formule magique pour ouvrir le passage et retrouver la lumière ?

De 1 à 6 participants

À partir de 10 ans. Les moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte

Sur réservation

+33 5 56 63 68 00

