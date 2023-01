Escape game – Le mystère de la cuisine jaune Beylongue Beylongue Beylongue Catégories d’Évènement: Beylongue

Landes Beylongue Beylongue. Hiver 1920. Tout semble calme dans le village. En apparence seulement, car un drame vient de se dérouler dans le presbytère. Alors qu’elle était en train de préparer sa fameuse recette du pastis landais dans la cuisine, Ursule Leblanc, la bonne du curé, a été victime d’une tentative de meurtre. L’affaire s’annonce bien mystérieuse : lorsque les voisins sont arrivés sur les lieux, alertés par les cris d’effroi d’Ursule, la porte de la cuisine était fermée de l’intérieur. Ils ont dû forcer la serrure pour secourir la cuisinière qu’ils ont découverte étendue sur le sol, inanimée. Comment le coupable a-t-il pu s’échapper ? Sachant que vous étiez les seuls présents dans le presbytère au moment des faits le coupable est forcément l’un ou l’une d’entre vous.

Vous n'avez qu'une heure pour résoudre l'énigme et démasquer le ou la coupable, avant l'arrivée des gendarmes.

