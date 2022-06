Escape Game Le mystère d’Alix, dernière Dame des Baux Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’évènement: 13520

Les Baux-de-Provence 13520 Le Château des Baux présente la nouveauté de la saison 2022 : un Escape Game en plein air Le mystère d’Alix, dernière Dame des Baux.



Le Château des Baux présente la nouveauté de la saison 2022 : un Escape Game en plein air : Le mystère d’Alix, dernière Dame des Baux.



Apprenez l’histoire du Château des Baux-de-Provence en vous amusant !



En équipe de 2 à 6 personnes, menez l’enquête, parcourez les vestiges du Château et découvrez les mystères qui entourent le testament de la dernière princesse des Baux en répondant à une série d’énigmes et de défis.



Jeu d’enquête pour 2 à 6 personnes

Durée : 1h (dernier départ 1h30 avant la fermeture du Château des Baux)

