Escape Game : le musée ensorcelé

2022-11-02 15:00:00 – 2022-11-05 16:00:00 Pour les enfants entre 6 et 14 et leur famille : Jeu ludique où les méninges et la logique seront mis à rude épreuve. A vous de trouver les indices cachés dans le musée et avancer dans votre enquête. Les plus malins trouveront peut-être le trésor du chevalier sans tête. Venez passer un moment en famille au Musée de l’Abbaye avec ce jeu ludique du musée ensorcelé. Un sorcier a bloqué les issues du musée, sauras-tu déjouer ses énigmes pour en sortir ?

Réservation obligatoire. musee.deols@gmail.com +33 2 54 07 58 87 http://www.ville-deols.fr/ © Musée de Déols dernière mise à jour : 2022-10-20 par

