le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

Le Monstre Poilu a décidé de se venger de la vilaine petite princesse si malpolie ! Et comme il sait qu’elle fréquente la bibliothèque, c’est ici qu’il va poser des pièges pour lui faire ravaler ses gros mots. Dans le noir le plus complet, l’équipe de chevaliers et de chevalières va devoir protéger la princesse tout en jouant de ruses pour gagner contre le Monstre Poilu. Le Monstre Poilu a volé toutes les ampoules de la bibliothèque pour se venger de la princesse malpolie. À vous de déjouer ses pièges ! Bibliothèque municipale de Charvieu 4 rue de la Plaine 38230 Charvieu Charvieu Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T20:00:00

