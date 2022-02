Escape Game « Le manoir hanté » RDV devant le manoir des Tours,24 rue de la Grande Fontaine,Allassac Allassac Catégories d’évènement: Allassac

Corrèze

Escape Game « Le manoir hanté » RDV devant le manoir des Tours,24 rue de la Grande Fontaine,Allassac, 16 février 2022, Allassac. Escape Game « Le manoir hanté »

du mercredi 16 février au mercredi 23 février

Ce jeu d’évasion à base d’énigmes se vit en équipe. Découvrez l’histoire locale autrement ! Il y a plus de 100 ans, alors que le Manoir des Tours était une école, quelques élèves chapardeurs ont joué un drôle de tour à leurs professeurs… Ils ont subtilisé l’ardoise d’or, trésor de l’école, et l’ont cachée dans un endroit secret… Vous avez 45 minutes pour aider les professeurs fantômes à la récupérer et permettre à leur âme de trouver enfin le repos. 3 à 8 joueurs par partie, à partir de 10 ans, les moins de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Tarif unique 50 € par équipe Réservation au 05 55 24 08 80 (Brive Tourisme)

