Allassac RDV devant le Manoir des Tours Allassac, Corrèze Escape Game “Le manoir hanté” RDV devant le Manoir des Tours Allassac Catégories d’évènement: Allassac

Corrèze

Escape Game “Le manoir hanté” RDV devant le Manoir des Tours, 2 novembre 2021, Allassac. Escape Game “Le manoir hanté”

du mardi 2 novembre au mercredi 3 novembre à RDV devant le Manoir des Tours

Ce jeu d’évasion à base d’énigmes se vit en équipe. Découvrez l’histoire locale autrement ! Il y a plus de 100 ans, alors que le Manoir des Tours était une école, quelques élèves chapardeurs ont joué un drôle de tour à leurs professeurs… Ils ont subtilisé l’ardoise d’or, trésor de l’école, et l’ont cachée dans un endroit secret… Vous avez 45 minutess pour aider les professeurs fantômes à la récupérer et permettre à leur âme de trouver enfin le repos. 3 à 8 joueurs par partie, à partir de 10 ans, les moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Réservation au 05 55 24 08 80 (Brive Tourisme)

Tarif unique : 50€ la partie

Ce jeu d’évasion à base d’énigmes se vit en équipe. Découvrez l’histoire locale autrement ! RDV devant le Manoir des Tours Allassac Allassac Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T09:30:00 2021-11-02T10:15:00;2021-11-02T11:00:00 2021-11-02T11:45:00;2021-11-02T13:30:00 2021-11-02T14:15:00;2021-11-02T15:00:00 2021-11-02T15:45:00;2021-11-02T16:30:00 2021-11-02T17:15:00;2021-11-03T09:30:00 2021-11-03T10:15:00;2021-11-03T11:00:00 2021-11-03T11:45:00;2021-11-03T13:30:00 2021-11-03T14:15:00;2021-11-03T15:00:00 2021-11-03T15:45:00;2021-11-03T16:30:00 2021-11-03T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Allassac, Corrèze Autres Lieu RDV devant le Manoir des Tours Adresse Allassac Ville Allassac lieuville RDV devant le Manoir des Tours Allassac