Vichy Vichy Allier, Vichy Escape Game « Le Maître chanteur » Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Escape Game « Le Maître chanteur » Vichy, 19 juin 2021-19 juin 2021, Vichy. Escape Game « Le Maître chanteur » 2021-06-19 – 2021-09-15 Rue du Casino Opéra de Vichy

Vichy Allier EUR 60 60 L’Opéra de Vichy est la victime d’un maître chanteur qui menace la tenue de la prochaine saison lyrique. Pour la sauver, ce prétendu descendant de Giuseppe Verdi exige la mise au jour d’un élément de décor d’Aïda, l’œuvre de son aïeul.

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Étiquettes évènement : Autres Lieu Vichy Adresse Rue du Casino Opéra de Vichy Ville Vichy lieuville 46.12338#3.41935