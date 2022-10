Escape Game : Le fantôme de la mariée Besançon, 27 octobre 2022, Besançon.

Escape Game : Le fantôme de la mariée

4 Chemin de Palente Besançon Doubs

2022-10-27 – 2022-10-29

Besançon

Doubs

EUR 15 20 Un Escape Game spécial Haute couture, par le couturier créateur Romuald Bertrand.

L’atelier couture fut créé par Marthe en 1922, mais quelques mois plus tard, alors qu’elle n’avait créé que quelques robes de mariée seulement, elle sombra dans une démence insoignable par la médecine traditionnelle.

Elle prétendait avoir créé un monstre invisible et intouchable. Une mariée maudite dont l’écho de ses mots soufflent encore à qui sait entendre.

Marthe eu fini ses jours en cellule psychiatrique, créant cependant l’interrogation d’un médecin pour qui toute normalité semblait remise en cause.

Depuis, l’atelier est transmis de génération en génération. Mais les aiguilles et les voiles ne sont pas les seuls héritages… Un cadeau empoisonné qui hante les lieux sans relâche ! Un siècle entier où chacun des couturiers et couturières de la famille furent habités par la peur…

Pure folie ou vérité, un siècle de doute et de terreur qui doivent enfin cesser!

Saurez-vous libérer l’atelier du fantôme de la mariée sans sombrer, vous aussi dans une démence irréversible?

Saurez-vous sauvez l’Engrenage de son triste rouage.

+33 3 81 80 92 55 https://www.romuald-bertrand-cc.fr/le-fant%C3%B4me-de-la-mari%C3%A9e

Besançon

dernière mise à jour : 2022-10-06 par