ESCAPE GAME: LE DÉFI DU SOTRÉ Frouard Frouard Catégories d’évènement: 54390

Frouard

ESCAPE GAME: LE DÉFI DU SOTRÉ Frouard, 15 juin 2022, Frouard. ESCAPE GAME: LE DÉFI DU SOTRÉ Espace 89 – Ludo-médiathèque 10/12 Rue de Metz Frouard

2022-06-15 10:30:00 – 2022-06-15 11:35:00 Espace 89 – Ludo-médiathèque 10/12 Rue de Metz

Frouard 54390 L’association «Les Frères Sotré» et Jeux et Tartines vous

proposent un Escape-Game à l’Espace 89; mobile, familial,

régional, unique et collaboratif, avec jusqu’à 12 joueurs en

simultané. Venez vous amuser seul·e ou en famille autour d’une légende

vosgienne, dans laquelle les lutins sont appelés Sotrés !

Nous vous proposons 5 sessions d’une heure chacune, pouvant

accueillir de 8 à 12 participants (minimum de 8 par session) :

• 10h30 à 11h35,

• 13h45 à 14H40,

• 15H05 à 16H10,

• 16H35 à 17H40,

• 18H à 19H05.

L’escape Game est accessible à partir de 7 ans.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être

impérativement accompagnés d’un adulte.

Exclusivement sur inscription, auprès de l’Espace 89

par mail à espace89@frouard.fr

ou par téléphone au 03 83 24 36 97 espace89@frouard.fr +33 3 83 24 36 97 http://www.frouard.fr/sport-culture-assos/culture/espace-89 Espace 89 – Ludo-médiathèque 10/12 Rue de Metz Frouard

dernière mise à jour : 2022-08-13 par

Détails Catégories d’évènement: 54390, Frouard Autres Lieu Frouard Adresse Espace 89 - Ludo-médiathèque 10/12 Rue de Metz Ville Frouard lieuville Espace 89 - Ludo-médiathèque 10/12 Rue de Metz Frouard Departement 54390

Frouard Frouard 54390 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frouard/

ESCAPE GAME: LE DÉFI DU SOTRÉ Frouard 2022-06-15 was last modified: by ESCAPE GAME: LE DÉFI DU SOTRÉ Frouard Frouard 15 juin 2022 54390 Frouard

Frouard 54390