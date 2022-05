Escape Game : Le Carrousel de Colette Cabanac-et-Villagrains, 19 juillet 2022, Cabanac-et-Villagrains.

Escape Game : Le Carrousel de Colette Place Saint-Martin Bibliothèque de Cabanac et Villagrains Cabanac-et-Villagrains

2022-07-19 09:00:00 – 2022-07-30 Place Saint-Martin Bibliothèque de Cabanac et Villagrains

Cabanac-et-Villagrains Gironde Cabanac-et-Villagrains

La bibliothèque de Cabanac-et-Villagrains vous met au défi une nouvelle fois ! Amateurs de vieux parchemins ou de livres plus contemporains, sachez que la persévérance est toujours récompensée.

Comme l’a écrit Colette Il faut avec les mots de tout le monde écrire comme personne, ainsi, ceux qui défieront ce carrousel auront 45 minutes et pas une de plus pour vaincre la clepsydre et atteindre leur objectif.

Vous découvrirez au cours de cette aventure quelques-unes des plus belles citations des écrivaines qui ont marqué de leurs plumes bien des époques. On compte sur vous pour retrouver la célèbre plume de Colette !

Informations pratiques :

Un parcours enfants et un parcours ados/adultes

Groupe de 5 à 8 personnes

+33 5 56 68 72 13

jonny-gios-SqjhKY9877M-unsplash

