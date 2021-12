Carvin L'Atelier Média Carvin, Pas-de-Calais Escape game L’Atelier Média Carvin Catégories d’évènement: Carvin

le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

Si vous souhaitez passer une soirée insolite entre amis où en famille, venez résoudre cette enquête. Un crime passionnel a été commis au milieu des rayons de la médiathèque. Retrouvez le coupable…

Gratuit, sur réservation

