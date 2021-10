Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne, Marne Escape Game : L’affaire de la Demeure Garinet Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Escape Game : L'affaire de la Demeure Garinet 2021-10-29 19:45:00 – 2021-10-29 23:00:00 Musée Garinet 13 rue Pasteur

Châlons-en-Champagne Marne

Châlons-en-Champagne Marne Pour Challoween, menez l’enquête armé d’une simple lampe de poche ! Vous risquerez-vous à résoudre un crime impuni depuis plus d’un siècle ? Formez votre équipe (de 4 à 6 personnes), explorez la plus ancienne demeure châlonnaise et relevez le défi des énigmes qui vous sont posées. Vous avez 50 minutes, pas une de plus !

Sessions à 19h45, 21h et 22h15. Les moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Inscription obligatoire. musee.pedago@chalonsenchampagne.fr +33 3 26 69 38 53 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

