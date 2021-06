Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Escape game la Tour des Damnés Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

Escape game la Tour des Damnés Monistrol-sur-Loire, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Monistrol-sur-Loire. Escape game la Tour des Damnés 2021-07-09 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-09 Château des Evêques 4 bis rue du Château

Venez résoudre les énigmes de la Tour des damnés, l'escape game des Amis du Château. Vous aurez 1 heure pour échapper aux griffes du serviteur fou de l'évêque…Réservation obligatoire dans les bureaux de l'Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Château des Evêques 4 bis rue du Château Ville Monistrol-sur-Loire lieuville 45.2932#4.16913