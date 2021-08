Tarascon Tarascon Bouches-du-Rhône, Tarascon Escape Game « La Tarasque et le Sauroctone » Tarascon Tarascon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Escape Game « La Tarasque et le Sauroctone » Tarascon, 10 août 2021, Tarascon. Escape Game « La Tarasque et le Sauroctone » 2021-08-10 – 2021-08-13 Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou Boulevard Du Roi René

Tarascon Bouches-du-Rhône Tarascon Vite ! Aidez-nous à démarrer la machine avant que la Tarasque ne détruise le château. Nous comptons sur vous du 10 au 13 août 2021 pour participer à cet escape game autour de la légendaire Tarasque, conçu sur mesure pour Tarascon par la Brigade du Jeu !



Informations pratiques

Public famille (dès 7 ans). Une session par groupe (max. 5 personnes).

Durée : 30 minutes environ.

Plusieurs créneaux sont disponibles, voir en fonction des disponibilités.

Inscription obligatoire au 04 90 91 01 93 Au secours ! La monstrueuse et légendaire Tarasque est de retour ! Le château est en danger ! Heureusement, nous avons retrouvé une mystérieuse machine capable de la repousser. Mais malgré nos efforts, celle-ci refuse de démarrer… et semble même hantée. http://chateau.tarascon.fr/ Vite ! Aidez-nous à démarrer la machine avant que la Tarasque ne détruise le château. Nous comptons sur vous du 10 au 13 août 2021 pour participer à cet escape game autour de la légendaire Tarasque, conçu sur mesure pour Tarascon par la Brigade du Jeu !



