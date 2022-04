Escape game “La prophétie des Anges” Landéda, 22 avril 2022, Landéda.

Escape game “La prophétie des Anges” Abbaye des anges 470 Route des anges Landéda

2022-04-22 – 2022-04-22 Abbaye des anges 470 Route des anges

Landéda Finistère Landéda

La prophétie des Anges, été 1531, Abbaye des Anges.

Alors que la cloche de l’abbaye venait juste de sonner midi et que les moines s’étaient regroupés dans le réfectoire, Campion était passé par dessus le mur d’enceinte dans le plus grand silence. Il déverrouilla la grille du portail en vous faisant entrer à pas de loups. Il fallait faire vite et il valait mieux être plus de trois pour cette expédition diligenté par Messire de Rieux ! Tout était préparé…Vous deviez entrer dans le scriptorium installé dans la buanderie, fouiller dans les différents parchemins sans laisser de traces et retranscrire la soit-disant prophétie d’Hubertus que gardait jalousement les frères de l’abbaye…Une heure pas une de plus avant que les moines viennent reprendre leur travail de copistes.

Séances à 14h30, 16h et 17h30

Inscription à partir de 3 personnes. Mineur accompagné.

+33 2 98 04 05 43

