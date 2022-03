Escape Game La Petite-Pierre La Petite-Pierre Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La Petite-Pierre

Escape Game La Petite-Pierre, 9 mars 2022, La Petite-Pierre. Escape Game La Petite-Pierre

2022-03-09 – 2022-03-23

La Petite-Pierre Bas-Rhin La Petite-Pierre EUR Nouveauté au château de La Petite Pierre « Vivez l’aventure des mystères du château de Lützelstein » !

Ce jeu d’évasion a été créé par des élèves du BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux Lycée Schattenmann. A découvrir par petits groupes de 3 à 6 personnes dans la poudrière du château. En collaboration avec la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre Escape Game dans le château +33 3 88 70 41 08 Nouveauté au château de La Petite Pierre « Vivez l’aventure des mystères du château de Lützelstein » !

Ce jeu d’évasion a été créé par des élèves du BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux Lycée Schattenmann. A découvrir par petits groupes de 3 à 6 personnes dans la poudrière du château. En collaboration avec la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre La Petite-Pierre

dernière mise à jour : 2022-03-02 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, La Petite-Pierre Autres Lieu La Petite-Pierre Adresse Ville La Petite-Pierre lieuville La Petite-Pierre Departement Bas-Rhin

La Petite-Pierre La Petite-Pierre Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-petite-pierre/

Escape Game La Petite-Pierre 2022-03-09 was last modified: by Escape Game La Petite-Pierre La Petite-Pierre 9 mars 2022 Bas-Rhin La Petite-Pierre

La Petite-Pierre Bas-Rhin