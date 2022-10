Escape-Game La Mésaventure de Victor et Mathurin Saint-Thélo Saint-Thélo Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-10-21 – 2022-10-23

LA MESAVENTURE DE VICTOR ET MATHURIN

Les deux commis, Victor et Mathurin, à la suite d’un larcin, se sont fait enfermer dans le grenier de la maison de Monsieur Boscher de Langle, négociant en toiles de lin. On dit qu’ils se sont enfuis pendant la nuit. Est-ce possible ? A vous de nous le dire après avoir résolu toutes les énigmes proposées. (Accessible à ceux qui n’ont jamais pratiqué ce jeu).

5 personnes maximum par équipe dont deux adultes minimum.

Adultes : 12€ – Adolescents à partir de 12 ans : 8€.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE via :

www.laroutedulin.com – au 06 77 92 95 41 ou messagerie d’Akilon : akilon22@orange.fr http://www.laroutedulin.com/ Rue Maison des Toiles Maison des Toiles Saint-Thélo

