Escape-Game La Mésaventure de Victor et Mathurin Saint-Thélo, 6 juillet 2022, Saint-Thélo.

Escape-Game La Mésaventure de Victor et Mathurin Rue Maison des Toiles Maison des Toiles Saint-Thélo

2022-07-06 – 2022-08-31 Rue Maison des Toiles Maison des Toiles

Saint-Thélo 22460

LA MESAVENTURE DE VICTOR ET MATHURIN

Les deux commis, Victor et Mathurin, à la suite d’un larcin, se sont fait enfermer dans le grenier de la maison de Monsieur Boscher de Langle, négociant en toiles de lin. On dit qu’ils se sont enfuis pendant la nuit. Est-ce possible ? A vous de nous le dire après avoir résolu toutes les énigmes proposées.

Créneaux horaires : Les mercredis et jeudis, le matin à 10h30 ou l’après-midi à 15h00.

Autres créneaux possibles en fonction des disponibilités de l’animatrice.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE via :

www.laroutedulin.com – au 06 77 92 95 41 ou messagerie d’Akilon : akilon22@orange.fr

http://www.laroutedulin.com/

