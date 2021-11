Escape game : La fabrique de jouets Saint-Louis, 11 décembre 2021, Saint-Louis.

Escape game : La fabrique de jouets Saint-Louis

2021-12-11 – 2021-12-12

Saint-Louis Haut-Rhin

Escape Game de 45 minutes à la Salle des Portes, à partir de 6 ans, équipe de cinq à six personnes (dont 1 adulte si les enfants ont moins de 12 ans). Deux niveaux de difficulté : plus de 6 ans ou ados et plus.

Sur inscription uniquement au 03 89 69 52 96.

Saint-Louis

