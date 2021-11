ESCAPE GAME – LA DERNIÈRE VEINE AU CARREAU WENDEL Petite-Rosselle, 26 novembre 2021, Petite-Rosselle.

2021-11-26 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-27 22:40:00 22:40:00

Petite-Rosselle Moselle

Out of Time et le Parc Explor Wendel proposent un escape game hors du commun dans les galeries reconstituées de la Mine Wendel, à la recherche d’indices, de codes et surtout de la sortie ! Voici un avant-goût de la “Dernière veine au Carreau Wendel”, le scénario auquel le public sera confronté :

« En Moselle, les galeries de mine ont fermé depuis longtemps, mais le sous-sol n’a pas pour autant livré tous ses trésors. Et pour cause, un filon de métaux rares a été identifié dans les profondeurs du carreau Wendel, laissant espérer un renouveau de l’activité minière dans la région. Mais les plans de cette nouvelle veine ont été dérobés par des individus peu scrupuleux, et vous seuls êtes capables de les retrouver ! »

Port du masque et pass sanitaire obligatoire

Tarif : 24€ par personne incluant le jeu et une boisson à la sortie

Départs : toutes les 20 minutes, de 18h à 22h40

Groupes composés de 4 à 8 joueurs

Billetterie en ligne exclusivement assurée par Out of Time

https://www-254e.bookeo.com/bookeo/b_outoftime_start.html

Il suffit ensuite de naviguer dans le calendrier jusqu’aux dates du 26 et 27 novembre.

Renseignement au +33 (0)3 87 87 08 54

contact@musee-les-mineurs.fr +33 3 87 87 08 54 http://www.parc-explor.com/

Escape game © Parc Explor Wendel

