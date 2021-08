Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal, Vosges Escape Game « La conjuration johannique » Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

du jeudi 28 octobre au vendredi 29 octobre à Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC)

On raconte qu’une relique johannique des plus précieuses est dissimulée depuis des décennies dans les collections médiévales du MUDAAC… Nombreux sont ceux qui souhaitent s’en emparer ! La société secrète Ad Lucem a dépêché l’un de ses meilleurs agents pour retrouver cet objet et le mettre en lieu sûr. Mais ce dernier a disparu avant de pouvoir mener à bien sa mission. Aidez-nous à récupérer cet artéfact avant qu’il ne tombe entre de mauvaises mains !

Acquittement du billet d’entrée. Sur réservation.

Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal

2021-10-28T18:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-28T19:30:00 2021-10-28T20:30:00;2021-10-29T18:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-29T19:30:00 2021-10-29T20:30:00

