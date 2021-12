Réauville Réauville Drôme, Réauville Escape Game – La Confrérie du Diamant Noir de Derz Réauville Réauville Catégories d’évènement: Drôme

Réauville

Escape Game – La Confrérie du Diamant Noir de Derz Réauville, 12 février 2021, Réauville.

2021-02-12 – 2021-01-02

Réauville Drôme Réauville EUR 21 30 Pour perpétuer le savoir et les traditions autour de la truffe, vous allez intégrer la confrérie. Mais pour cela, vous devrez réussir une série d’épreuves initiatiques. A la clef de cette aventure, une initiation au cavage et une dégustation truffée. contact@truffe-noire-drome.com +33 6 86 91 88 99 https://www.truffe-noire-drome.com/ Ferme Les Eybrachas 745 Les Eybrassas Réauville

