le dimanche 25 juillet à 10:00

[SOUS RÉSERVE LIÉE A LA SITUATION SANITAIRE] Le savant fou Adrien Mounier met au défi petits et grands de récupérer le remède pour lutter contre une grave pandémie. Munissez-vous de vos masques pour faire de la recherche en toute sécurité. Inscription sur place. En attendant votre tour, vous pourrez découvrir des jeux en bois. Escape game de 10 minutes à partir de 7 ans.

2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T18:00:00

