le samedi 30 juillet

### **Il est désormais possible d’explorer la face cachée du vigneron qui sommeille en toi !** Après avoir réuni votre cuvée personnelle, il vous faudra du nez, rester souples et vifs pour ne pas vous laissez bouchonner ! Une fois les idées décantées, peut être atteindrez-vous une finale remarquable ? Vous l’aurez compris votre prochain escape game sur le vin est à déguster sans modération !

A partir de 7 ans, tarif unique 15€ (visite + escape game) réservation et paiement en ligne uniquement

Private Escape Game propose des Escape Games culturels dans des endroits privilégiés; ainsi, le Château Abbaye de Cassan accueille son nouveau VINO ESCAPE 2022, “Jusqu’à la lie” Château Abbaye de Cassan Roujan sur D13, 34320 ROUJAN Roujan Hérault

