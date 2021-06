Buxy Buxy Buxy, Saône-et-Loire Escape Game Junior Buxy Buxy Catégories d’évènement: Buxy

Saône-et-Loire

Escape Game Junior Buxy, 16 juin 2021-16 juin 2021, Buxy. Escape Game Junior 2021-06-16 – 2021-06-16 Cave des Vignerons de Buxy – Maison Millebuis 4 Route de Châlon

A partir du mois de juin, tous les mercredis à 16h, la Cave des Vignerons de Buxy propose un Escape game Jr (7-12 ans), « La Malédiction d'Hostes Vini ». Au programme du mystère, des découvertes autour des saveurs et des arômes et un sort à conjurer pour délivrer le vignoble d'une malédiction remontant à 1931…

+33 3 85 92 03 03

