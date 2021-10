Thue et Mue Thue et Mue Calvados, Thue et Mue Escape game jeunesse Thue et Mue Thue et Mue Catégories d’évènement: Calvados

Thue et Mue Calvados Thue et Mue Dans le cadre de l’inauguration de la Maison de Services Publics, la médiathèque fait le plein d’évènements !

C’est la panique à Poudlard !

La bibliothécaire a surpris un groupe de Serpentard en train de sortir en douce de la bibliothèque, et les a entendu annoncer que le banquet d’Halloween serait cette année “du tonnerre”…

Les préfets sont convoqués pour mener l’enquête, car le banquet a lieu dans une heure ! A eux de trouver quel coup fourré les élèves de Serpentard ont bien pu préparer…Ouverte aux enfants de 8 à 12 ans, cette animation leur fera vivre une aventure au sein de la nouvelle médiathèque. Les participants incarneront les préfets de Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard, et devront mener l’enquête pour sauver le banquet. Animation gratuite, ouverte aux enfants de 8 à 12 ans. 6 enfants maximum par séance

Sur inscription auprès de la médiathèque :

– par téléphone, 02 31 80 47 07

– par mail, brettevillelorg-mediatheque@thueetmue.fr

– sur place, médiathèque La Croisée des mots, 12 place des canadiens, Bretteville l’Orgueilleuse

