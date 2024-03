ESCAPE GAME JEU ÉNIGMES POUR LES 6-11 ANS Arthon en Retz Chaumes-en-Retz, mercredi 10 juillet 2024.

Connaissez-vous Cornebidouille la vilaine sorcière ? Celle qui en a marre des enfants ? Pour venir vous y confronter et prendre votre revanche… rendez-vous à la bibliothèque d’Arthon-en-Retz.

3 bonnes raisons de participer à cette aventure

Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle est vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller les enfants: elle veut les faire disparaître avec sa formule magique ! Pas question de la laisser faire…

L’équipe de la bilbliothèque vous invite à participer à cet escape game pour en finir avec la cruauté de cette méchante sorcière ! Venez-vous prendre au jeu en participant à un Escape Game inspiré par les livres de Magali Bonniol et Pierre Bertrand.

Pour en finir avec les méchantes sorcières

Pour découvrir l’univers de l’Escape Game et réssoudre ses énigmes en équipe

Pour vaincre votre peur des sorcières

Pratique

Pour les enfants de 6 à 11 ans.

Durée 1h

Lieu de rendez-vous à la bibliothèque d’Arthon-en-Retz

Gratuit sur réservation auprès de la bibliothèque par mail bibliotheques@chaumesenretz ou par téléphone au 07 64 61 84 32.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 10:30:00

fin : 2024-07-10 10:30:00

Arthon en Retz 5 rue des Écoliers

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliotheques@chaumesenretz

