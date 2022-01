ESCAPE GAME – JEU DE PISTE « LE SECRET DE L’AULNAY » A CHATEAU-THEBAUD Château-Thébaud Château-Thébaud Catégories d’évènement: Château-Thébaud

ESCAPE GAME – JEU DE PISTE « LE SECRET DE L’AULNAY » A CHATEAU-THEBAUD Château-Thébaud, 2 mai 2022, Château-Thébaud. ESCAPE GAME – JEU DE PISTE « LE SECRET DE L’AULNAY » A CHATEAU-THEBAUD Château-Thébaud

2022-05-02 – 2022-09-30

Château-Thébaud Loire-Atlantique Château-Thébaud EUR 15 Escape Game dans les vignes au domaine de l’Aulnaye pour y découvrir ses secrets.

Relevez ce défi 100% nature, résolvez les énigmes en famille ou entre amis, et retrouvez-nous ensuite au caveau pour une dégustation de nos vins.

Durée : 2h30 (1h30 de jeu + 1h de dégustation).

