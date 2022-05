Escape Game / Jeu de piste dans Lesneven L’Atelier Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven

Escape Game / Jeu de piste dans Lesneven L’Atelier, 14 mai 2022, Lesneven. Escape Game / Jeu de piste dans Lesneven

L’Atelier, le samedi 14 mai à 15:00

Mary Yvonne a perdu son sac à main ! Retracez ses pas à travers la ville de Lesneven pour trouver les indices permettant de trouver le sac à main Vous avez 1h pour effectuer ce parcours. Ce parcours est adapté aux poussettes tout-terrain. Groupes de 6 personnes (incluant tous les participants actifs). Escape Game / Jeu de piste dans les rues de Lesneven L’Atelier chemin des dames 29260 Lesneven Lesneven Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lesneven Autres Lieu L'Atelier Adresse chemin des dames 29260 Lesneven Ville Lesneven lieuville L'Atelier Lesneven Departement Finistère

L'Atelier Lesneven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesneven/

Escape Game / Jeu de piste dans Lesneven L’Atelier 2022-05-14 was last modified: by Escape Game / Jeu de piste dans Lesneven L’Atelier L'Atelier 14 mai 2022 L'Atelier Lesneven Lesneven

Lesneven Finistère