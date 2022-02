ESCAPE GAME (JEU) Ancienne prison royale d’Auray Auray Catégories d’évènement: Auray

Entrez dans les geôles de l’ancienne prison royale d’Auray pour découvrir son histoire… Mais attention, trouverez-vous la clé de la sortie à temps ? Enfermés dans un cachot, vous devrez, en équipe, résoudre des énigmes, découvrir des codes et des indices pour pouvoir vous évader avant le temps imparti. 3 à 6 joueurs, à partir de 8 ans (enfants accompagnés d’adultes). Durée du jeu : 45 mn

Gratuit (sur inscription)

