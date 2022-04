Escape Game : Il Faut Sauver Flynn Mourmelon-le-Grand Mourmelon-le-Grand Catégories d’évènement: Marne

Mourmelon-le-Grand Marne Labélisée « Terre de Jeux 2024 », la Ville de Mourmelon-le-Grand organise un escape game « Il faut sauver Flynn » sur le thème des Jeux Olympiques. Cette animation comprendra deux niveaux : l’un à partir de 14 ans et l’autre en famille (adultes avec enfants à partir de 6 ans). Inscriptions obligatoires du 4 au 15 avril 2022 auprès du service Sport et Jeunesse de la ville de Mourmelon-le-Grand. evenementiel@villedemourmelonlegrand.fr https://www.mourmelonlegrand.fr/agenda/306-escape-game Gymnase Terme Hilaire 7 Rue du Terme Hilaire Mourmelon-le-Grand

