Dompaire Dompaire Dompaire, Vosges ESCAPE GAME HISTORIQUE Dompaire Dompaire Catégories d’évènement: Dompaire

Vosges

ESCAPE GAME HISTORIQUE Dompaire, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Dompaire. ESCAPE GAME HISTORIQUE 2021-07-10 10:00:00 – 2021-07-10 10:30:00

Dompaire Vosges Escape Game Historique

Nous sommes en 1940 dans une casemate sur la ligne Maginot et les Allemands vous ont fait prisonnier… Vous aurez 30 minutes pour vous évader avec les officiers sans vous faire attraper. Dès 8 ans. Venir 10 min avant la partie. Sur inscription à l’office de tourisme de Mirecourt et ses environs Escape Game Historique

Nous sommes en 1940 dans une casemate sur la ligne Maginot et les Allemands vous ont fait prisonnier… Vous aurez 30 minutes pour vous évader avec les officiers sans vous faire attraper. Dès 8 ans. Venir 10 min avant la partie. Sur inscription à l’office de tourisme de Mirecourt et ses environs Ludivine Leduc

Détails Catégories d’évènement: Dompaire, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Dompaire Adresse Ville Dompaire lieuville 48.22096#6.22626