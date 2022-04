Escape Game : Héros H2O Médiathèque Mérignac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Escape Game : Héros H2O Médiathèque Mérignac, 25 avril 2022, Mérignac. Escape Game : Héros H2O

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Médiathèque Mérignac

L’histoire se déroule de nos jours, pendant un épisode de canicule. Dans un laboratoire de sciences, l’électrovanne de vidange de l’aquarium pédagogique qui abrite un jeune esturgeon s’est coincée en position ouverte. L’aquarium se vide progressivement et la chaleur qui amplififie l’évaporation aggrave la situation. Des litres et des litres d’eau sont gaspillés ! Comment débloquer la situation ? _Gratuit, réservation sur place à la médiathèque._ Dans le cadre du festival jeunesse Quartier Libre, Cap Sciences vous proposer un Escape Game à résoudre avant la fin du temps imparti ! Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T13:00:00 2022-04-25T19:00:00;2022-04-26T13:00:00 2022-04-26T19:00:00;2022-04-27T13:00:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T13:00:00 2022-04-28T19:00:00;2022-04-29T13:00:00 2022-04-29T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Médiathèque Mérignac Adresse 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Ville Mérignac lieuville Médiathèque Mérignac Mérignac Departement Gironde

Médiathèque Mérignac Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Escape Game : Héros H2O Médiathèque Mérignac 2022-04-25 was last modified: by Escape Game : Héros H2O Médiathèque Mérignac Médiathèque Mérignac 25 avril 2022 Médiathèque Mérignac Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde