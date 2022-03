Escape game Héros H2O Maison de la Nature, 12 mars 2022, Gradignan.

Escape game Héros H2O

du samedi 12 mars au dimanche 13 mars à Maison de la Nature

**Les 12 et 13 mars, la Maison de la Nature propose un escape game original, imaginé autour de la thématique de la préservation de l’eau.** ### L’histoire Durant un épisode de canicule, un aquarium pédagogique se vide suite à un accident, et un jeune esturgeon se retrouve piégé. L’eau s’enfuit ! C’est à de jeunes éco-délégués de débloquer la situation. Un concept qui allie la sensibilisation aux impacts du changement climatique sur l’eau, aux gestes quotidiens à adopter, et évidemment le jeu à travers une aventure ludique et collective. ### Infos pratiques * Escape Game gratuit * Public : destiné aux 12-25 ans * Groupe de 5 possible. * Projet concocté par Cap Sciences et le service “l’Eau de Bordeaux Métropole” * Du mardi 8 mars au vendredi 11 mars : de 10h à 17h (dédié aux scolaires, sur inscription – livret pédagogique sur demande) * **Samedi 12 et dimanche 13 mars, de 14h à 17h (ouvert à tous – sans inscription)** * Durée estimée : de l’ordre de 30 à 40mn * Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à joindre la Maison de la Nature par téléphone au 05 56 89 51 74. _Dans le cadre des dispositions sanitaires nationales prises pour lutter contre la propagation du COVID-19._ _Accès Maison de la Nature (aquarium et exposition) :_ _- Passe vaccinal obligatoire dès 16 ans_ _- Passe sanitaire obligatoire pour les mineurs âgés de 12 à 15 ans_ _- Le port du masque, quant à lui, n’est plus obligatoire._

Gratuit

Parviendrez-vous à préserver l’eau ?

Maison de la Nature 53 rue du Moulineau, 33170 Gradignan Gradignan Moulineau Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T17:00:00;2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T17:00:00