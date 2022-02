Escape game « Héros H2O » La Vacherie Blanquefort Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

La Vacherie Blanquefort, le mercredi 16 mars à 14:00

Vous êtes par équipe de 5 joueurs et êtes immergés dans un laboratoire de science. La vanne de vidange de l’aquarium qui abrite un jeune esturgeon s’est bloquée en position ouverte, celui-ci se vide progressivement de son eau pendant que la chaleur amplifie l’évaporation. Parviendrez-vous à préserver l’eau ? 3 équipes de 5 joueurs s’affrontent en 30 minutes maxilmum.

Sur inscription

Parviendrez-vous à préserver l'eau ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00

