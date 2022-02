Escape Game Héro H2O avec Cap Sciences Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

du mercredi 23 mars au dimanche 27 mars à Maison écocitoyenne

**Durant la partie, les joueurs vont devoir rechercher des informations, trouver et décoder des indices, élaborer des hypothèses et tenter de résoudre les énigmes pour sauver l’esturgeon !** **À partir de 10 ans, accès libre jusqu’à 2 participants.** **Accompagné par un animateur.** **Vous souhaitez jouer en groupe ? à partir de 3 joueurs, nous vous conseillons de vous inscrire via les canaux habituels et de préciser le créneau qui vous intéresse.**

Gratuit

L’escape game est un format de jeu qui développe la cohésion d’équipe l’esprit analytique et permet à chacun de mobiliser ses compétences au service du groupe. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T14:30:00;2022-03-23T14:45:00 2022-03-23T15:15:00;2022-03-23T15:30:00 2022-03-23T16:00:00;2022-03-23T16:15:00 2022-03-23T16:45:00;2022-03-27T14:00:00 2022-03-27T14:30:00;2022-03-27T14:45:00 2022-03-27T15:15:00;2022-03-27T15:30:00 2022-03-27T16:00:00;2022-03-27T16:15:00 2022-03-27T16:45:00

