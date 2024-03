Escape Game « Héritages et convoitises » Musée d’Art et d’Histoire – Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard, samedi 18 mai 2024.

Escape Game « Héritages et convoitises » Le musée d’Art et d’Histoire occupe un ancien hôtel particulier, bijou d’architecture à la française, construit au 18e siècle. Plusieurs générations des familles Beurnier et Rossel, parmi les plus in… Samedi 18 mai, 19h30, 21h00, 22h30 Musée d’Art et d’Histoire – Hôtel Beurnier-Rossel Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Le musée d’Art et d’Histoire occupe un ancien hôtel particulier, bijou d’architecture à la française, construit au 18e siècle. Plusieurs générations des familles Beurnier et Rossel, parmi les plus influentes de la bourgeoisie montbéliardaise, ont cohabité dans cette vénérable demeure avant qu’elle ne soit léguée à la ville pour devenir un musée.

Dans cette exploration passionnante et amusante venez découvrir les mystères autour de ce lieu et de son histoire. Suivez le guide et découvrez les indices, décryptez les énigmes pour révéler au grand jour les secrets de cette saga familiale

Gratuit, de 2 à 6 personnes. A partir de 13 ans ou 6 ans accompagné d’un adulte. Places à gagner sur les réseaux sociaux de la Ville

Conception : le Pacte des Geôliers

Musée d’Art et d’Histoire – Hôtel Beurnier-Rossel 8 place Saint-Martin 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 99 24 93 http://www.montbeliard.com À deux pas du temple, une élégante demeure érigée en 1774 s’ouvre juste pour vous. Au premier étage, le temps s’est figé sous le règne des Wurtemberg. Peintures romantiques, galeries de portraits et meubles marquetés plantent le décor d’un intérieur bourgeois de la fin du XVIIIème siècle. La vie domestique, sociale et religieuse, entre le XVIIIème et XIXème siècles, est mise en perspective par un ensemble d’images populaires, outils artisanaux, objets vestimentaires et culinaires, enseignes et meubles montbéliardais.

© Pierre Guenat (détail)