Deux-Svres Thouars Deux-Sèvres EUR 40 Durant l’étrange week-end à Thouars, réservez votre ticket car le train express fait escale au musée Henri Barré ! Moldus, les élèves de l’école de sorcellerie vous mettent au défi ! Saurez-vous résoudre leurs énigmes et sortir du musée à temps ? Un escape game réalisé sur mesure par les jeunes sorciers du Centre socio-culturel du Saint-Varentais, en

partenariat avec le musée Henri Barré, l’association AJT, le réseau lecture de la Communauté de communes du

Thouarsais ! Constituez un groupe jusqu’à 6 personnes maximum et résolvez les énigmes. Séance toutes les 30 mn à partir de 14h30 puis à partir de 20h30. Dernières séances à 17h30 et 21h30.

Réservations obligatoires à la Maison du Thouarsais Durant l’étrange week-end, réservez votre ticket car le train express fait escale au musée Henri Barré ! Moldus, les élèves de l’école de sorcellerie vous mettent au défi ! Saurez-vous résoudre leurs énigmes et sortir du musée à temps ? Groupe de 6 personnes maximum. Réservation obligatoire. +33 5 49 66 17 65 Musee Henri Barre

